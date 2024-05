Bundesrat stimmt für StVZO-Neuregelungen – Fahrradblinker bald zulässig

Bereits Anfang 2024 deutete sich an, dass das Blinker-Verbot für einspurige Fahrräder fallen könnte. Die Neuregelung, die kürzlich eine wichtige Hürde genommen hat, dürfte bald in Kraft treten.

Die Nutzung von Fahrradblinker, hier das System Turntec von Busch & Müller, sind bald in Deutschland legal Foto: B&M

SP-X/Berlin. Die Legalisierung von Fahrradblinkern hat in Deutschland eine weitere Hürde genommen. Mitte Mai hat der Bundesrat eine Reihe von Neuregelungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) auf den Weg gebracht, die unter anderem die Zulässigkeit von Fahrradblinkern betreffen. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der diese Änderung als Sicherheitsgewinn für Radfahrende begrüßt, gilt die nun noch erforderliche Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums zu dieser Neuregelung als sicher. Damit könnte die novellierte StVZO bereits in wenigen Wochen in Kraft treten.

Mario Hommen/SP-X