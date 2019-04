Berlin

Bundesrat: Schnellere Arzttermine und Familien-Unterstützung

Der Bundesrat will heute mehrere Vorhaben der großen Koalition beschließen, von denen Millionen Bürger profitieren sollen. So soll es für Kassenpatienten leichter werden, schneller an Arzttermine zu kommen. Dafür sieht ein Gesetz unter anderem mehr Sprechstunden und Vermittlungsangebote vor. Billigen soll der Bundesrat auch eine Erhöhung von Sozialleistungen für Kinder in einkommensschwachen Familien. Zudem geht es um eine Regelung, dass amtliche Erkenntnisse zu Lebensmittelskandalen und Hygieneverstößen unverzüglich und dann sechs Monate lang publik gemacht werden sollen.