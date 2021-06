Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle wegen Diebstahls

Eine am Mittwochabend aus Bosnien und Herzegowina eingereiste Frau wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen eines Diebstahldeliktes gesucht. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 400 Euro konnte sie ihre Reise fortsetzen.



Bereits mittags erfolgte die Festnahme einer 16-Jährigen nach der Einreise aus Bulgarien.

Gegen die Jugendliche lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vor. Ihr wird vorgeworfen, im September 2020 drei Parfumflaschen zum Gesamtpreis von 214,97 Euro aus einem Kaufhaus in Gelsenkirchen entwendet zu haben. Der Hauptverhandlung ist sie unentschuldigt ferngeblieben.

Nach Vorführung beim Amtsgericht Bad Kreuznach und Beschlussfassung durch die Richterin wurde sie zur JVA Zweibrücken verbracht.



