Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und stellt Führerschein sicher

Prüm / BAB 60 (ots). Im Rahmen der Grenzfahndung auf der BAB 60 nahm eine Streife der Bundespolizei am Sonntagmittag eine 28-jährige Bulgarin fest.





Die junge Frau, eingereist aus Belgien als Beifahrerin eines PKW mit bulgarischer Zulassung, wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen eines Verstoßes gegen das Asylgesetz gesucht.



Weiterhin lag eine Sicherstellungsanordnung ihres Führerscheins vor. Aufgrund eines Verkehrsverstoßes unter Drogeneinfluss vom April 2020 wurde ihr das Recht, von ihrer britischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen, aberkannt. Den Sperrvermerk eintragen zu lassen, hat sie jedoch bis dato nicht vorgenommen.



Der Führerschein wurde sichergestellt und die Bulgarin, nach Begleichung der geforderten Geldstrafen in Höhe von 99,80 Euro und 654,10 Euro auf freiem Fuß belassen.



