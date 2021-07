Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Hahn

Am Mittwochnachmittag nahm die Bundespolizei am Flughafen Hahn einen aus Bulgarien eingereisten Mann fest.



Gegen den 67-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vor.



Bereits im November 2020 hatte ihn das Amtsgericht Fürth wegen Diebstahls zu einer Geldbuße in Höhe von 1.200 Euro verurteilt.



Da er die geforderte Summe nicht entrichten konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert. Dort verbüßt er eine

80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.



