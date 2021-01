Bundespolizei Trier stellt bei Kontrollen mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest

Prüm / BAB 60 (ots) – Am vergangenen Sonntag wurden durch die Bundespolizei Trier im Bereich Prüm auf der BAB 60 mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen, u. a. mit dem Ziel der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Betäubungsmittelkriminalität, durchgeführt.



Dabei konnten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Unter anderem wurden Marihuanablüten, Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. In allen Fällen handelte es sich um nicht in Deutschland ansässige Personen.



