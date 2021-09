Bundespolizei Trier – Rail-Action-Week

Trier / Koblenz (ots) – Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema „Safety and Security“ findet vom 06.13. September 2021 die europaweite bahnpolizeiliche Aktionswoche „Rail-Action-Week“ statt.

Trier / Koblenz (ots) – Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema „Safety and Security“ findet vom 06. – 13. September 2021 die europaweite bahnpolizeiliche Aktionswoche „Rail-Action-Week“ statt.



Neben Maßnahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr stehen ebenso Maßnahmen der polizeilichen Prävention im Vordergrund.



In Rheinland-Pfalz informiert die Bundespolizei Trier seit heute Morgen, 06. September 2021, die Reisenden u. a. unmittelbar auf Bahnsteigen sowie in Zügen.



Schwerpunkte sind hierbei:



– Sicherheitsgerechtes Verhalten auf Bahnanlagen

– Überqueren von Bahnübergängen

– Unbefugter Aufenthalt im Gleisbereich

– Bahnstrom – eine unterschätzte Gefahr



Rückfragen bitte an:Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell