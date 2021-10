Bundespolizei Trier liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus

Am Mittwoch einen 44-jährigen Albaner. Ihm wird vorgeworfen im Zeitraum November 2019 bis März 2020 mehrfach in Wohnhäuser eingebrochen und dabei Schmuck (Uhren, Ringe, Halsketten) sowie Bargeld in nicht unerheblicher Höhe entwendet zu haben.



Am Donnerstag folgte ein 49-jähriger Deutscher. Er steht im Verdacht, Betrug sowie Geldwäsche im größeren Stil begangen zu haben.



Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



