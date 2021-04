Bundespolizei Trier liefert Straftäter nach Luxemburg aus

Wegen Brandstiftung in einem Restaurant in der Stadt Luxemburg, wobei sich zum Zeitpunkt des Brandes noch mehrere Personen in dem Gebäude befanden, hat sich der Mann im Großherzogtum zu verantworten.



Die Person wurde aus der JVA Trier übernommen und am Grenzübergang Wasserbilligerbrück an die luxemburgischen Behörden übergeben.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell