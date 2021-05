Bundespolizei Trier liefert Rumänen nach Luxemburg aus

Am Freitagmorgen lieferte die Bundespolizei Trier einen 30-jährigen Rumänen nach Luxemburg aus.





Gegen den Mann lag ein Europäischer Haftbefehl des Bezirksgerichts Diekirch/Luxemburg vom März 2019 wegen Diebstahls und willentlicher Zerstörung vor.



Die Person wurde aus der JVA Trier übernommen und am Grenzübergang Wasserbilligerbrück an die luxemburgischen Behörden übergeben.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell