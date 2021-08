Bundespolizei Trier – Ereignisreiches Wochenende

Auch am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizei Trier, neben 34 Fahndungserfolgen, wiederum mehrere unerlaubt eingereiste Personen sowie anhaltende Sekundärmigration fest.





Zwei aus Moldau stammende Männer, ein Nigerianer und ein Palästinenser wurden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Trier zugeführt; ein Bosnier reiste freiwillig wieder in sein Heimatland aus. Im Falle eines seit März 2021 untergetauchten, abgelehnten Asylbewerbers aus Moldau wurde auf eine Abschiebung in sein Heimatland entschieden. Unabhängig davon erfolgte gegen alle Personen die Einleitung eines Strafverfahrens.



Im Bereich der Sekundärmigration reisten 8 afghanische Staatsangehörige (Familie) aus Thessaloniki/Griechenland über den Flughafen Frankfurt/Hahn nach Deutschland ein. Der Vater äußerte für alle ein Asylbegehren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte eine Verbringung zur Aufnahmeeinrichtung Trier.



