Bundespolizei Trier beschlagnahmt Drogen bei der Kontrolle eines Reisebusses

Alle drei saßen im oberen Fahrgastbereich des Busses, von wo auch starker Marihuanageruch wahrgenommen wurde. Auf Nachfrage gaben alle drei an, eine Woche Urlaub in Amsterdam gemacht und dort auch Drogen zum Eigengebrauch eingekauft zu haben.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden Betäubungsmittel in Form von Marihuana, Marihuanablüten, Joints und Rauschpilzen sowie verschiedene Drogenutensilien aufgefunden und beschlagnahmt. Die Drogen konnten den jeweiligen Besitzern zugeordnet werden.

Einer der Beschuldigten führte zudem ein Einhandmesser mit sich.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u. a. Einleitung Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, wurden die Heranwachsenden auf freiem Fuß belassen.



