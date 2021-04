Bundespolizei Trier beschlagnahmt Diebesgut

Der dem Obdachlosenmilieu zuzuordnende Mann sprach mehrfach Reisende an und versuchte Originalverpackte Kopfhörer zu verkaufen. Zum Erwerb machte er widersprüchliche Angaben; einen Besitznachweis konnte er nicht vorlegen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden zwei Originalverpackte DVDs sowie zwei nicht auf ihn ausgestellte Bankkarten aufgefunden. Zu den DVDs konnte ebenfalls kein Nachweis erbracht werden. Die Bankkarten habe er in der Nähe einer Sparkasse in Bad Breisig gefunden.



Nach Anordnung der Beschlagnahme der Gegenstände durch die Staatsanwaltschaft Koblenz und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen. Strafverfahren wegen Diebstahl und Unterschlagung wurden eingeleitet.



