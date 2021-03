Bundespolizei stellt Drogen und Einhandmesser sicher

Der in Trier lebende Mann führte das Messer in einer Ärmeltasche mit sich; die Drogen befanden sich abgepackt in seinem mitgeführten Rucksack. Laut Aussage sei dies seine Monatsration, welche er zuvor im Saarland gekauft habe.



Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wurden eingeleitet.

Da es sich um einen Inlandsaufgriff handelt, wurden die Drogen und das Messer der zuständigen Kriminalpolizei Trier übergeben, welche auch die weiteren Ermittlungen dahingehend übernimmt.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell