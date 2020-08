Am Mittwochnachmittag nahm die Bundespolizei Prüm im Grenzbereich zu Belgien einen gesuchten Straftäter fest.

Gegen den 40 Jahre alten Franzosen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenburg vor. Wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte das Amtsgericht Kehl den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.400 Euro verurteilt. Da er die geforderte Summe nicht entrichten konnte, verbüßt er jetzt eine 180 Tage lange Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Trier.



