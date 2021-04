Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

Ein wegen Betrug gesuchter 49-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina konnte durch die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt Hahn verhaftet werden.



Am Sonntagabend reiste der Gesuchte mit einem Flug aus Tuzla (Bosnien und Herzegowina) nach Deutschland ein.



Gegen ihn lag ein Auslieferungshaftbefehl von Slowenien vor.



Wegen einem im Jahr 2021 begangenen Betrugsdelikt hatte sich der Mann vor einem slowenischen Gericht zu verantworten.



Nach richterlichen Beschluss durch das Amtsgericht Bad Kreuznach, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach gebracht.



Dort wartet er nun auf die Auslieferung.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell