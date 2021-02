Bundespolizei liefert Rumänen an Luxemburg aus

Am Donnerstagmorgen lieferte die Bundespolizei Trier einen 49-jährigen Rumänen an die luxemburgischen Behörden aus.





Gegen den zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Trier befindenden Rumänen lag ein Auslieferungshaftbefehl des Großherzogtums vor.

Wegen mehreren in Luxemburg begangenen Einbruchsdiebstählen hat sich der Mann dort zu verantworten.



Durch die Bundespolizei wurde die Person am Grenzübergang Wasserbilligerbrück an die luxemburgische Polizei übergeben.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefanie Klein

Telefon: +49 651 43 678-1009

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell