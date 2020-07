Drei Ingewahrsamnahmen von der Bundespolizei am Sonntag im Hauptbahnhof Koblenz.

Morgens, gegen 07:30 Uhr, wurde ein 14-jähriger Junge kontrolliert. Er war von der Polizei Simmern zur Ingewahrsamnahme – Vermisst – ausgeschrieben und seit dem 03.07.2020 aus einem Kinder- und Jugendheim in Simmern abgängig. Nach Rücksprache mit der Jugendhilfeeinrichtung wurde er um 09:00 Uhr seinem Betreuer übergeben. Auf dem Weg zum Auto nutzte der Junge die Gelegenheit und lief Richtung Innenstadt davon. Gegen 13:15 Uhr wurde der Ausreißer abermals im Hauptbahnhof Koblenz angetroffen. Es erfolgte eine nochmalige Ingewahrsamnahme und, nach Absprache mit der Jugendhilfeeinrichtung, nun die Übergabe an seine Mutter.



Fünf Minuten später erfolgte eine weitere Kontrolle eines 14-Jährigen. Er war ebenfalls zur Ingewahrsamnahme – Vermisst – ausgeschrieben. Zudem liegt noch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Körperverletzung gegen ihn vor. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt Stadt Koblenz blieb der Jugendliche auf freiem Fuß.



