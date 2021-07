Bundespolizei fasst gesuchten Straftäter und nimmt Jugendlichen in Gewahrsam

Gegen den seit mehr als zwei Jahren gesuchten Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen eines Gewaltdeliktes vor.

Nach Zahlung der Geldstrafe inkl. Kosten in Höhe von 375 Euro blieb ihm eine 30-tägige Haftstrafe erspart und er konnte seine Reise fortsetzen.



Am frühen Samstagmittag erfolgte die Kontrolle eines 15-jährigen Jungen am Hauptbahnhof Trier.

Er war von der PI Schweich zur Ingewahrsamnahme – abgängig aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier – ausgeschrieben.

Nach Rücksprache wurde der Junge an den Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung übergeben.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell