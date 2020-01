Düsseldorf

Ausgaben für neue Spieler

Bundesliga bei Winter-Transfers in neuen Dimensionen

Die 18 Vereine der Fußball-Bundesliga sind in der Winter-Transferperiode in neue finanzielle Dimensionen vorgestoßen. Mit mehr als 180 Millionen Euro waren die Ausgaben für neue Spieler so hoch wie nie zuvor in der Historie.