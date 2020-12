Bundesliga am Samstag: 5 Spiele, 5 Köpfe

Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 04:02 Uhr

Berlin (dpa). Der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht im Zeichen des Revierderbys. Bei Borussia Dortmund im Fokus: Kapitän Marco Reus.

Für Sebastian Rode, Matheus Cunha und Max Kruse kommt es zum Wiedersehen mit alten Bekannten. In Mainz könnte einer spielen, der längst abgeschrieben war.

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky)

MARCO REUS: Für Borussia Dortmund bringt der 31-Jährige in den meisten Fällen den Antrieb, den ein junges, hochbegabtes, aber unerfahrenes Team braucht. So auch beim 1:0-Sieg in Hoffenheim, als der Nationalspieler nach einer seiner scheinbar unzähligen Verletzungspausen zurückkam und traf. Und in der Stunde der Niederlage steht der BVB-Kapitän am Mikro und bezieht Stellung – ungeschönt und deutlich. „Wir haben heute alles komplett vermissen lassen“, sagte Reus nach dem 1:3 bei Lazio Rom in der Champions League.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky)

SEBASTIAN RODE: In München und Dortmund oft nur Reservist, bei der Eintracht wieder absoluter Leistungsträger. Sebastian Rode ist nach seinen Stationen bei den deutschen Top-Clubs wieder zurück in der Heimat und fühlt sich im Team von Trainer Adi Hütter wohl. Dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club sieht er optimistisch entgegen, obwohl ein Duell mit dem amtierenden Champions-League-Sieger wartet. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken, nach dem guten Start haben wir eine breite Brust“, sagte Rode dem „Kicker“.

RB Leipzig – Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky)

MATHEUS CUNHA: Der stolze Brasilianer war erstmals bei der Nationalmannschaft dabei – dann ging ein wenig die Bodenhaftung verloren. Von Hertha-Trainer Bruno Labbadia gab's klare Worte nach Cunhas schwachem Auftritt gegen Stuttgart (0:2). Jetzt soll die Rückkehr zu seinem Ex-Club RB Leipzig für neue Motivation sorgen. Beim Spitzenclub RB bekam der 21-Jährige nur wenig Spielzeit, bei Hertha ist er ein Unterschiedsspieler. „Nach dieser Entwicklung, die er in Berlin genommen hat, wird er am Samstag voll fokussiert sein“, sagte Berlins Geschäftsführer Michael Preetz.

1. FC Union Berlin – SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky)

MAX KRUSE: Einmal war Max Kruse in dieser Saison für den 1. FC Union Berlin schon erfolgreich – und nur zu gerne würde der Ex-Nationalspieler gegen seinen früheren Arbeitgeber SC Freiburg nachlegen. Christian Streich, Trainer der Breisgauer, schwärmte vor der Begegnung von dem 32-Jährigen. „Er hat so ein gutes Raumverhalten und so einen guten Fuß, dass er jeder Mannschaft helfen kann mit seiner taktischen Intelligenz und seiner fußballerischen Intelligenz, das ist keine Frage“, sagte er. Union habe sich nicht zuletzt durch Kruse spielerisch „nochmal verbessert“.

FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky)

ADAM SZALAI: Suspendiert, begnadigt und bisher noch im Wartestand. Der 32 Jahre alte Stürmer könnte gegen Borussia Mönchengladbach in den Mainzer Kader zurückkehren. „Ich habe kein Problem mit ihm. Er ist Teil der Mannschaft und wird bewertet wie jeder andere“, sagte der neue 05-Coach Jan-Moritz Lichte. Gegen Bayer Leverkusen hatte er den Ungarn noch außen vor gelassen. Szalais Suspendierung war einer der Gründe für den Spieler-Streik der Mainzer Profis, der letztlich zur Trennung von Lichtes Vorgänger Achim Beierlorzer führte.

