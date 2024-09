Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt an seinem Platz bei der Eröffnungsgala der 100. Ausgabe der IFA. Während IFA bisher für Internationale Funkausstellung stand, nennt sich die Messe seit diesem Jahr «Innovation for All - Innovation für alle». (zu dpa: «Bundeskanzler Scholz eröffnet IFA in Berlin») Foto: Carsten Koall/DPA