Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Immer weniger «Blüten»: Geldfälscher haben es zunehmend schwer, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Sowohl in Deutschland als auch weltweit sank die Zahl der gefälschten Euro-Banknoten, teilten Bundesbank und Europäische Zentralbank mit. In Deutschland zogen Polizei, Handel und Banken im ersten Halbjahr dieses Jahres 18 852 falsche Euro-Scheine aus dem Verkehr. Das waren 28 Prozent weniger als in den sechs Monaten zuvor. Das Risiko für den Bürger, mit Falschgeld in Berührung zu kommen, sei derzeit rechnerisch sehr gering, hieß es von der Bundesbank.