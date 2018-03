Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Die deutsche Wirtschaft erholt sich weiter. Davon geht die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht aus. Der Erholungsprozess scheine im Kern intakt zu sein, hieß es darin. Als Gründe werden bessere Exporterwartungen genannt. Auch nehmen demnach die Bestellungen in den Bereichen der Industrie zu, die nicht direkt mit der Automobilfertigung zusammenhängen. Von der Binnenkonjunktur gingen derzeit allerdings eher dämpfende Einflüsse aus. 2009 war die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 5,0 Prozent eingebrochen.