Neuer «Goldener Plan»

Bund plant Sportstättenmodernisierung ab 2021

Frankfurt/Berlin (dpa) – Der Bund will vom kommenden Jahr an tausende von Sportstätten in Deutschland sanieren, modernisieren oder neu bauen. Dafür soll ein Sportstätteninvestitionsprogramm aufgelegt werden.

