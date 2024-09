Frankfurt/Main

Staatsausstieg

Bund beginnt mit Verkauf von Commerzbank-Aktien

Von dpa

i Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt. (zu dpa: «Bund beginnt mit Verkauf von Commerzbank-Aktien») Foto: Helmut Fricke/DPA

Der deutsche Staat will seine Beteiligung an der Commerzbank schrittweise loswerden. Ein Teil seines Aktienpakets wird nun an Großinvestoren verkauft.