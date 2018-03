Bullayer "Hexenkessel" soll SG Zell puschen

Kein Teaser vorhanden

Youngster David Peifer (Mitte, hier im Zweikampf beim 2:1-Testspielsieg gegen Sargenroth) und Neuzugang Yeison Jimenez (rechts) sind aus der Elf der SG Zell derzeit nicht wegzudenken. Peifer läuft zum Ligaauftakt gegen Konz im Mittelfeld auf, Jimenez wird linker Verteidiger spielen.

Foto: B&P Schmitt

Dass es am 2. Juni beim 3:1 im Entscheidungsspiel gegen den SV Morbach II doch noch gut für die Zeller ausging, lag auch am 1. April: Es war kein Aprilscherz, damals schlug die SG in Zell den deutlich höher platzierten SV Konz mit 5:0 und läutete die Aufholjagd ein. Für Konz war es zudem die höchste Saisonniederlage, am Ende wurde die Elf von Patrick Zöllner dennoch starker Tabellenvierter. "Konz ist ein spielstarker Gegner, das 5:0 aus der letzten Saison interessiert nicht mehr", blickt Zells Trainer Manfred Mähser nur nach vorne: "Konz will auch diese Saison oben mitspielen, das wird schwer für uns. Aber wir haben Selbstbewusstsein, wir wollen das erste Spiel gewinnen. Die Kerle sind heiß, es wird Zeit, dass es losgeht."

Das 4:1 unter der Woche im Rheinlandpokal beim SV Kell (C-Klasse Mosel/Hochwald) diente als lockerer Aufgalopp, gegen Konz dürfte es deutlich schwerer werden. Die Gäste gewannen in der ersten Runde übrigens mit 10:2 beim Eifeler C-Ligisten TuS Lissingen. Gegenüber dem Zeller Pokalspiel rücken Dini Hajdari in die Innenverteidigung und Christoph Brausch in den Sturm. Vermutlich müssen Özgür Akin und Tim Kiesewetter auf die Bank. Vielleicht stößt auch Tim Köhler zum Team. Seinem lädierten Zeh geht es besser. Eventuell sitzt der Offensivmann wie sein jüngerer Bruder Fabian als Joker auf der Bank. Der Älteste der drei Köhlers, Jochen, weilt noch in Urlaub und kehrt erst zur nächsten Begegnung gegen den den Vizemeister und großen Titelfavoriten SG Wittlich/Lüxem in den Kader zurück.

Die Partie gegen Wittlich findet am kommenden Samstag statt und ist wieder ein Heimspiel in Bullay. Unter der Woche müssen die Moselaner als einziges der 17 Teams in der Bezirksliga West nicht ran. Den Vorteil, mit zwei Heimspielen in die Runde zu starten, will Mähser unbedingt nutzen: "Das ist ein guter Spielplan für uns, aber die Gegner stellen auch zwei Brocken dar. Mein Ziel ist es, gegen Konz und gegen Wittlich vier Punkte zu holen. Dann könnten wir alle sehr zufrieden sein."

Dabei baut Mähser auf den "einmaligen Heimvorteil" in Bullay: "Ich kenne den Platz ja nur als Gast mit meinen früheren Mannschaften wie Altlay oder Blankenrath. Als Zeller Trainer habe ich noch nie ein Heimspiel in Bullay erlebt. Für uns kann das nur von Vorteil sein." Mähser beschreibt die Bullayer Sportanlage als Hexenkessel: "Hier ist immer Feuer drin, weil der Platz so klein ist und die Zuschauer so nah dran sein. So eine Atmosphäre gefällt mir gut, das muss uns helfen." bon