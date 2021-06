Buhrufe bei England-Spielen: Johnson fordert Respekt Fans

Vor den beiden Testspielen der Three Lions gegen Österreich und Rumänien (beide 1:0) hatten Fans vergangene Woche die englischen Spieler ausgebuht, als diese vor dem Anpfiff auf die Knie gingen, um ihre Unterstützung der „Black Lives Matter“-Bewegung auszudrücken.

Johnsons Sprecher wollte auf das Verhalten einiger Zuschauer nicht direkt eingehen. „Der Premierminister unterstützt die englische Fußball-Nationalmannschaft und will, dass sie erfolgreich sind. Und er will, dass das ganze Land hinter ihnen steht während dieses Turniers“, sagte er. Gleichzeitig betonte der Sprecher, der Premier erwarte, „dass sich alle Fans in jedem Fußballspiel respektvoll verhalten“.

Johnson kein großer Freund des Kniefalls

Er deutete außerdem an, dass der Premierminister kein allzu großer Freund der Geste ist. „Was speziell den Kniefall angeht, der Premierminister konzentriert sich lieber auf Taten als auf Gesten“, sagte er. Johnson respektiere aber „das Recht derer, die sich dazu entscheiden, friedlich zu protestieren, um ihre Gefühle auszudrücken“.

England-Coach Gareth Southgate hatte zuvor angekündigt, dass seine Spieler auch weiterhin auf die Knie gehen würden. Vor den Partien gegen Österreich und Rumänien hatte der 50-Jährige die Fans gebeten, auf Buhrufe zu verzichten. Daran hielten sich aber nicht alle.

