Buffalo siegt in letzter Minute – Allen mit NFL-Meilenstein

Erst 28 Sekunden vor Ende sichern sich die Buffalo Bills in der NFL einen wichtigen Erfolg. Quarterback Josh Allen hat großen Anteil am Sieg.

Bills-Quarterback Josh Allen (r) feiert seinen Touchdown mit James Cook. Foto: Ashley Landis/AP/dpa

Los Angeles (dpa). Die Buffalo Bills haben im Rennen um den Playoff-Einzug in der NFL einen wichtigen Sieg verbucht.

Das Team um Quarterback Josh Allen gewann mit 24:22 (14:10) bei den Los Angeles Chargers und fuhr seinen neunten Sieg im 15. Saisonspiel ein. Die Bills wollen in der fünften Saison nacheinander die Endrunde in der amerikanischen Football-Liga erreichen.

Auf dem Weg dorthin überzeugte auch Allen. Der 27 Jahre alte Spielmacher warf einen Touchdown-Pass über 57 Yards auf Gabe Davis und lief zweimal selbst in die Endzone. Insgesamt hat Allen in dieser Saison für 40 Touchdowns gesorgt – als erstem Spieler der NFL-Geschichte ist ihm das in vier Spielzeiten nacheinander gelungen.

Bass Buffalos Matchwinner

Zum Matchwinner avancierte Buffalos Kicker Tyler Bass, der 28 Sekunden vor Spielende ein Field Goal über 29 Yards zum 24:22-Endstand traf. Zuvor hatte Chargers-Kicker Cameron Dicker drei seiner insgesamt fünf Field Goals im vierten Viertel erzielt und Los Angeles ins Spiel zurückgebracht.

Auch die Pittsburgh Steelers wahrten ihre minimalen Playoff-Chancen, nach einem 34:11 (24:0)-Heimerfolg über die Cincinnati Bengals zogen die Steelers mit einer Bilanz von acht Siegen und sieben Niederlagen in der AFC North mit den Bengals gleich.

Mason Rudolph, hinter dem verletzten Kenny Pickett und Mitch Trubisky eigentlich nur der dritte Quarterback der Steelers, startete zum ersten Mal nach mehr als zwei Jahren wieder in einem NFL-Spiel und überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und insgesamt 290 geworfenen Yards.