Bürgerlich, kreativ, modern, leicht und frisch: Genuss mit Blick auf den Dom

Foto: Bernd Eßling

Mainz – Lotte mag Kuchen. Deshalb ist sie Dauergast im Haus des Deutschen Weines. Denn hier werden die süßen Leckereien jeden Morgen frisch gebacken.

Yazit Mimmi schenkt ein. Foto: Bernd Eßling

Lotte ist auch der Liebling von Hans-Joachim Stuhlmiller. Der Chef des Restaurants auf dem Gutenbergplatz mag die eigens fürs Haus geschaffene Figur, die die nostalgisch anmutende Kaffeekarte ziert. "Seitdem wir Lotte haben, verkaufen wir doppelt so viel Kuchen", sagt Stuhlmiller und streicht über die Karte. "Schön, oder?", fragt er, und man weiß nicht genau, meint er nun Lotte, die Karte oder den gestiegenen Umsatz.

Eines aber ist merkt man schnell: Stuhlmiller ist Gastronom aus Leidenschaft. Seine Gedanken kreisen viele Stunden am Tag um das, was er seinen Gästen aus Küche und Keller bietet. Im Haus des Deutschen Weines, von vielen kurz HDW genannt, verwirklicht er seine Ideen – und das seit fast 20 Jahren. Anfang der 90er-Jahre übernahm er das Traditionshaus neben dem Staatstheater, das nach dem Krieg eine Art Musterbetrieb des Deutschen Weininstituts war, wo Gastronomen lernen konnten, wie man deutschen Wein am besten verkaufen kann.

Bis heute beherbergt das HDW in den Obergeschossen auch das Deutsche Weininstitut, den Deutschen Weinfond und die Deutsche Weinakademie. "Wir leben hier in ausgesprochen guter Nachbarschaft." Und das trifft auch für das Staatstheater und das Cafe "Pur" zu, das vor und neben dem Theater ebenfalls einige Tische bewirtet.

Hans-Joachim Stuhlmiller ist in Heilbronn geboren, arbeitet aber "seit gefühlten 100 Jahren" in Mainz – und das sehr gern. 1981 übernahm er für einige Jahre das Restaurant "Drei Lilien", bot dort auch Catering an, bis vor zwei Jahren war er auch Chef der Gastronomie im Landtag.

Seine Philosophie – "bürgerliche Küche, kreativ, modern, leicht und frisch" – ist, so sagt der gelernte Koch, stets in die Zukunft gewandt, kurzfristiges liegt ihm nicht. Er hält nichts davon, auf jeden Trend aufzuspringen – auch wenn die modischen Sommergetränke wie Spritz (Wein, aber auch Sekt mit Aperol) oder Hugo (Wein/Sekt mit Holunderblütensirup) natürlich auch auf seiner Karte stehen.

An Bewährtem hält er fest, aber er hat Spaß daran, immer wieder Neues zu entwickeln: Davon zeugt nicht nur die Marke "Lotte", sondern auch sein neues Snack-Angebot "Pausenkult(ur)" in der Fuststraße, wo hausgemachte Schnittchen locken. Wichtig ist dem Gastronom der unkomplizierte Umgang mit seinem Angebot: In seinem Restaurant darf jeder das essen, was ihm gefällt – auch mal nur einen kleinen Salat.

Dabei ist das Spektrum der Speisekarte groß, reicht vom Hamburger mit Pommes über Tafelspitz und Kalbsleber mit Zwiebeln bis zum Hummer mit Spaghetti, dazu stehen jede Menge Salatvariationen zur Wahl. Verarbeitet werden Produkte aus der Region – das Wild wird von befreundeten Jägern erlegt – oder Zutaten, die auf nachvollziehbaren und gut kontrollierten Wegen angeliefert werden. Der Kaffee stammt aus fairem Handel. "Wir kaufen nach Qualität und nicht nach Preis", sagt Stuhlmiller und bezieht das auch auf die umfangreiche Weinkarte mit rund 200 Flaschen- und 70 offenen Weinen aus allen deutschen Anbaugebieten. "Ich habe jeden einzelnen probiert!"

Einen Standard wie ein gehobenes Restaurant will Stuhlmiller bieten – und wer die Räume betritt, in denen die Tische in edlem Weiß eingedeckt sind, dem drängt sich genau dieser Eindruck auf -, aber die Stimmung soll trotzdem locker sein, unkompliziert, entspannt.

Fast 60 Mitarbeiter sorgen im Vorder- oder im Hintergrund dafür, dass der Laden läuft. "Zwei Drittel davon arbeiten schon seit über zehn Jahren in unserem Haus", erzählt der HDW-Chef – und man hört, dass er ein bisschen stolz darauf ist. Denn Beständigkeit ist seine Sache. Und so gefällt es ihm auch, dass einige seiner Gäste im Lauf der Jahre fast zu Freunden geworden sind.

Mainz ist für ihn "einfach eine schöne Stadt", in der sein Lieblingsplatz – wen wundert's? – "mitten in der Stadt und mit Blick auf den Dom" ist. Wenn er aber gefragt wird, was ihm nicht gefällt, schaut er ein wenig ratlos und meint nach einer Pause: "Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht: keine Ahnung."

Gedankenverloren blättert er Lottes Nachmittagsangebot durch – mit Überschriften wie "Aufgebrühte", "Anmacher" und "Fitmacher". Nicht nur die Namen sind kreativ. "Lottes Fabelei" zum Beispiel ist eine Mischung aus Sekt und Kristallweizen, eisgekühlt und mit Minze verziert. Hans-Joachim Stuhlmiller legt die Karte zurück auf den Tisch und steht auf. Beim Weggehen fällt ihm noch etwas ein: "Ach übrigens, ab September macht Lotte auch Frühstück." Irmela Heß

Kurzinfo: Im Haus des Deutschen Weines finden 120 Gäste im Restaurant und ungefähr genauso viel im Außenbereich Platz. Im ersten Stock können bei Veranstaltungen rund 200 Menschen bewirtet werden. Geöffnet ist das Restaurant an jedem Tag von 10 bis 24 Uhr, die Küche ist durchgehend bis 23 Uhr geöffnet. Sommersalate kosten 6,50 Euro plus möglichem Extra wie etwa Ziegenfrischkäse (2,50 Euro). Rehmedaillons mit Pfifferlingen mit Gemüse und Parpadelle gibt es für 14,50 Euro, die Maispoularde mit hausgemachter Barbecuesoße und Salat für 11,80 Euro. Kalbstafelspitz mit Meerrettichrahm, Bohnen und Kartoffeln kostet 12,80 Euro. Zum Nachtisch empfiehlt der Chef gern den Blaubeerschmarren mit Vanilleeis und Sahne für 4,85 Euro. Haus des Deutschen Weines, Gutenbergplatz 3-5, 55116 Mainz, Telefon 06131/221 300, Telefax 06131/221 227, E-Mail: hdwmainz@aol.com.