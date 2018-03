Aus unserem Archiv

Berlin

Das Interesse an der Hinterlassenschaft der Ost- Berliner Stasi-Zentrale ist 20 Jahre nach der Erstürmung ungebrochen. Mehr als 3000 Menschen kamen zu einem Bürgerfest in das frühere Ministerium für Staatssicherheit im Stadtteil Lichtenberg. Am 15. Januar 1990 hatten wütende DDR-Bürger den Stasi-Hauptsitz gestürmt und damit das Ende des Überwachungsapparates besiegelt. Es sei ein Tag der Freude und Genugtuung, sagte die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, zur Eröffnung des Bürgerfests.