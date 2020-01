Zagreb

Bürger Kroatiens bestimmen Staatsoberhaupt in Stichwahl

In Kroatien hat die Stichwahl um das Amt des Staatsoberhaupts begonnen. Rund 3,9 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In letzten Umfragen lag der Sozialdemokrat Zoran Milanovic knapp vor der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic. Bereits in der ersten Runde hatte Milanovic mehr Stimmen als die Präsidentin bekommen. Sie kann jedoch mit der Unterstützung eines Teils der Wähler des Rechtspopulisten Miroslav Skoro rechnen, der in der ersten Runde als Drittplatzierter ausschied.