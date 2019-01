Brustschwimmer Marco Koch hat im ersten Versuch das WM-Ticket gelöst. Der Weltmeister von 2015 gewann in Luxemburg über 200 Meter.

In 2:09,69 Minuten unterbot er die erforderliche Zeit um etwas mehr als zwei Zehntelsekunden. Maximilian Pilger aus Essen blieb in 2:12,99 Minuten über der geforderten Zeit.Der Qualifikationszeitraum startete schon am ...