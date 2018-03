Brustschwimmer Feldwehr vor Olympia-Aus

Brustschwimmer Hendrik Feldwehr droht das Aus für die Olympischen Spiele in London. Der WM-Dritte mit der deutschen Lagen-Staffel zog sich beim Krafttraining einen Bündelriss und eine Knochenhautentzündung im Adduktorenbereich zu.

Schwimmer Hendrik Feldwehr könnte die Olympischen Spiele in London verpassen.

Foto: Jonathan Brady – DPA

Der Start des Esseners bei der deutschen Meisterschaft vom 10. bis 14. Mai in Berlin und der EM Ende Mai in Debrecen/Ungarn ist mehr als fraglich. Beide Wettbewerbe gelten als Olympia-Qualifikation. «Es sieht nicht sehr gut aus. Normalerweise dauert es sechs bis acht Wochen, bis so eine Verletzung ausheilt», sagte Feldwehrs Heimtrainer Henning Lambertz.

Auf eine Ausnahmegenehmigung durch den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) darf Feldwehr nur hoffen, wenn weniger als zwei Schwimmer die deutsche Olympia-Norm unterbieten. Allerdings ist die nationale Konkurrenz groß. Der 25-Jährige hatte die deutsche Olympia-Norm im März in London nur um vier Hundertstel-Sekunden verfehlt.