Bruins gelingt Revanche zum Auftakt gegen Panthers

Das Erstrunden-Aus in der vergangenen Saison kam unerwartet und war für Fans der Boston Bruins brutal. In der zweiten Runde der NHL-Playoffs gibt es nun die Chance auf Revanche – der Start gelingt.

Anzeige

Sunrise (dpa). Die Boston Bruins haben in den NHL-Playoffs den Auftakt ihrer Zweitrunden-Serie gegen die Florida Panthers klar gewonnen und sich etwas für die Schmach aus dem vergangenen Jahr revanchiert. Da hatten die Panthers die haushoch favorisierten Bruins schon in der ersten Runde aus dem Wettbewerb um den Stanley Cup geworfen.

Beim 5:1 geriet Boston zwar durch einen Treffer von Matthew Tkachuk in Rückstand, drehte die Eishockey-Partie aber mit drei Toren noch im zweiten Drittel. Justin Brazeau und Jake DeBrusk legten im Schlussdrittel mit zwei weiteren Treffern nach.

Zum Einzug in die nächste Runde braucht eine Mannschaft vier Siege. Spiel zwei der Serie ist in der deutschen Nacht zu Donnerstag erneut in Florida.