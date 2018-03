Brüssel

Große Internetkonzerne wie Google und Facebook sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig deutlich mehr Steuern in Europa zahlen. Für Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro innerhalb der EU würden in Zukunft drei Prozent Ertragssteuer fällig, teilte die Behörde mit. Die EU-Staaten müssten dem Vorschlag noch zustimmen. Mehrere EU-Staaten stoßen sich daran, dass Internet-Riesen in Europa nur wenig Steuern zahlen, da sie in den meisten Ländern keine versteuerbaren Firmensitze haben.