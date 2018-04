Die kleine Brücke im Kirdorf (an der alten Zufahrt ins Gewerbegebiet) ist eine von etwa 15 im Daadener Stadtgebiet und wurde Anfang der 1960er-Jahre gebaut. Bei der alle sechs Jahre anstehenden Hauptprüfung seien erhebliche Mängel festgestellt worden, so Ralf Edelmann von den VG-Werken. Jetzt wird das Bauwerk für rund 150.000 Euro saniert.

Hätte man dies nicht getan, so Edelmann, wäre in einigen Jahren wohl ein Abriss und Neubau zu einem Vielfachen der Kosten erforderlich geworden. Nun soll die Brücke so ertüchtigt werden, ...