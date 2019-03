Votieren die Abgeordneten heute gegen einen No-Deal-Brexit, geht es am Donnerstag mit einer Abstimmung über eine Verschiebung des EU-Austritts weiter. Zu welchen Bedingungen man sich in Brüssel darauf einlassen könnte, ist noch unklar.

London (dpa). Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten heute (von 20 Uhr MEZ an) über einen EU-Austritt ohne Vertrag ...