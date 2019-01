London

Das britische Parlament wird von heute an wieder über das umstrittene Brexit-Abkommen debattieren. Am kommenden Dienstag sollen die Abgeordneten dann über das Abkommen abstimmen, das Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat. Es wird damit gerechnet, dass sie keine Mehrheit für ihren Deal bekommt. In dem Fall drohen chaotische Verhältnisse. Großbritannien will sich am 29. März von der EU trennen. May hatte die Abstimmung Mitte Dezember verschoben, weil sich eine deutliche Niederlage abzeichnete.