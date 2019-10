London

Britischer Minister: Gefahr des chaotischen Brexits steigt

Die britische Regierung hält am 31. Oktober als Datum für den EU-Austritt fest – notfalls auch ohne Abkommen. Das betonte der Staatsminister und No-Deal-Brexit-Beauftragte Michael Gove in einem Interview mit dem Sender Sky News. Gove sagte, dass durch das Vertagen der Entscheidung über den Brexit-Vertrag am Samstag im Parlament das Risiko für einen ungeregelten Austritt gestiegen sei. Noch heute sei daher ein Treffen von Teilen des Kabinetts geplant, um sich auf den Notfall intensiver vorzubereiten.