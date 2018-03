Britin Adams erste Olympiasiegerin im Frauen-Boxen

Die Britin Nicola Adams hat die erste olympische Goldmedaille im Frauen-Boxen gewonnen. Die 29 Jahre alte Vizeweltmeisterin gewann in der ausverkauften ExCeL-Arena das Duell im Fliegengewicht (bis 51 kg) gegen die dreifache Weltmeisterin Ren Cancan aus China mit 16:7 Punkten.

Nicola Adams hat Geschichte geschrieben: Sie ist die erste Olympiasiegerin im Boxen.

Foto: Dennis M. Sabangan – DPA

Die Bronzemedaillen gingen an Marlen Esparza aus den USA und Mery Hmangte aus Indien. Deutsche Boxerinnen konnten sich für das Olympia-Turnier nicht qualifizieren. Erstmals sind in London 32 Boxerinnen in drei Gewichtsklassen am Start.