Brisantes Derby steigt auf dem neuen Rasenplatz

Kein Teaser vorhanden

Auf dem neuen Rasenplatz will sich der FC Gönnersdorf (rechts mit Christian Heuser) vom Bezirksliga-Konkurrenten FSG Bengen/Lantershofen/Birresdorf nicht aufhalten lassen. Im Derby geht es am Sonntag um den Einzug in die zweite Rheinlandpokal-Runde.

Foto: Vollrath

SG 99 Andernach – SG Ahrweiler/Bad Neuenahr (Sa., 17 Uhr). Im Duell der beiden Bezirksligisten geht die SG 99 als Favorit ins Spiel. Sechs Siege in sechs Testspielen verbuchte Andernach. "Ab heute zählt es, wir werden Ahrweiler nicht unterschätzen. Wir sind aber vor allem in der Breite besser aufgestellt", sagt der Andernacher Trainer Josef Kowalski. Bei der Kreisstadt-SG setzt Ahrweilers Trainer Burkhardt Lau auf eine rundum erneuerte Mannschaft – auch, weil viele Akteure dem Verein den Rücken kehrten. "Es wird noch Abstimmungsprobleme geben. Die Aufgabe ist aber eine Herausforderung."

FSG Wierschem/Lasserg – FC Plaidt (So., 14.30 Uhr). Auf dem Hartplatz in Münstermaifeld fordert der B-Klassen-Aufsteiger und Kreispokalsieger aus Wierschem und Lasserg den FC Plaidt. Das Double gewann auch der FC Plaidt in der vergangenen Saison. Der Bezirksliga-Aufsteiger will sich auf dem Maifeld keine Blöße geben. "Beim Gegner herrscht sicher Euphorie. Auf dem Papier sieht es für uns nach einer Pflichtaufgabe aus", sagt FC-Coach Ralph Seul, der auf Johannes Stenz (Leistenbruch) und Nico Nübel (Platzwunde am Kopf) verzichten muss.

VfB Polch – SG Eintracht Mendig/Bell (So., 14.30 Uhr). Auf dem Hartplatz am Aspeler Berg soll Bezirksligist Mendig/Bell Staub schlucken. "Wir sind der absolute Außenseiter, werden aber alles versuchen und uns nach Kräften wehren", sagt VfB-Coach Arnd Rüber, der zusammen mit Wolfgang Durben das Polcher Trainerduo beim A-Ligisten bildet. Mendigs Trainer Wolfgang Müller sagt: "Das ist eine gute Gelegenheit, unseren Wettkampfstand zu überprüfen. Unser System funktioniert, alle Spieler sind fit und brennen auf die Saison."

FC Rhenania Gönnersdorf – FSG Bengen/Lantershofen/Birresdorf (So., 14.30 Uhr). Erstes Pflichtspiel auf dem Rasenplatz in Gönnersdorf – und gleich ein brisantes Derby. Bei der Sportwoche der FSG Bengen trennten sich die beiden Bezirksligisten zuletzt 1:1. "Für uns hat die Meisterschaft Priorität, ich erwarte aber dennoch ein offenes Spiel", sagt der Gönnersdorfer Trainer Günther Kramprich. "Wir müssen auch zunächst einmal mit der harten Gangart des Gegners klarkommen."

SV Oberzissen – TuS Rheinböllen (So., 14.30 Uhr). Auf dem Hartplatz in Oberzissen rechnet sich der B-Ligist aus Oberzissen auch gegen den Bezirksligisten durchaus eine Überraschung aus. Das machte SVO-Trainer Frank Fingerhuth seiner Mannschaft in den zurückliegenden Trainingseinheiten ganz bewusst klar. Im Sturm verfügt Oberzissen mit Vitali Lange über eine brandgefährlichen Angreifer, der auch einem Bezirksligisten das Leben schwer machen kann.

TuS Hausen – TuS Oberwinter (So., 14.30 Uhr). Hausens Trainer Mike Großkopf will mit seinem A-Ligisten den Bezirksligisten nicht nur ärgern, sondern gleich aus dem Pokal werfen: "Ein leichteres Los hätten wir auch gern genommen, aber kampflos werden wir uns sicher nicht geschlagen geben. Auf unserem geliebten Hartplatz wollen wir zunächst einmal lange die Null halten. Dann kann es mit einer Sensation klappen." Oberwinter zählt jedoch zu den Titelkandidaten der Bezirksliga und will das am Sonntag auch unter Beweis stellen.

SG Ahrtal II – Spvgg Bendorf (So., 14.30 Uhr). Trainer Ralf Ohlert und der C-Ligist SG Ahrtal II sollten gegen den A-Ligisten aus dem Kreis Koblenz nicht auf verlorenem Posten stehen. Auf dem Rasenplatz in Dümpelfeld ist der Kombination aus Hönningen, Ahrbück, Dümpelfeld, Insul und Schuld durchaus etwas zuzutrauen.

FC Andernach – SG Hocheifel (So., 17 Uhr). Der Adenauer Trainer Mario Etteldorf feiert mit dem Bezirksliga-Team aus der Hocheifel sein Pflichtspieldebüt: "Wir wollen eine Runde weiterkommen, wissen aber auch um die Andernacher Stärken. Die werden auch in der A-Klasse eine gute Rolle spielen." Schlussmann Mark Mahlmeister sowie die Leistungsträger Christian Leibrock und Christoph Schumacher wollen bei der SG zunächst kürzertreten.

Große Ansprüche hat hingegen der A-Klassen-Neuling FC Andernach. "Gleich ein Knaller zum Start", meint FC-Coach Bicvic. "Wir werden alles reinwerfen, was wir haben. Der Gegner kommt gerade zur rechten Zeit."

Von unserem Mitarbeiter

David Geisbüsch