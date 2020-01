London

Brexit-Gedenkmünze mit richtigem Datum

Wenige Tage vor dem Brexit sind die 50-Penny-Münzen zum Gedenken an den Austritt Großbritanniens aus der EU fertig – dieses Mal mit korrektem Datum. Die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs musste etwa eine Million Geldstücke zur Erinnerung an den historischen Tag wieder einschmelzen lassen, denn sie trugen das zuvor geplante Austrittsdatum vom 31. Oktober. Der Brexit wurde mehrmals verschoben, weil das Parlament sich nicht auf einen Kurs bei der Scheidung von der Staatengemeinschaft einigen konnte. Großbritannien wird am 31. Januar die EU verlassen.