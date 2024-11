Berlin

Ursache unklar

Brennender Zug in Berliner Bahnhof gelöscht

Von dpa

i Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand eines Zuges im S-Bahnhof Ahrensfelde. (zu dpa: «Brennender Zug in Berliner Bahnhof gelöscht») Foto: Dominik Totaro/DPA

Im S-Bahnhof Ahrensfelde steht am Abend ein Zug mit drei Waggons komplett in Flammen. Die Fahrgäste können rechtzeitig Sicherheit gebracht werden. Was war die Ursache?