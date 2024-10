Der Seenotrettungskreuzer Arkona der DGzRS bekämpft den Brand des Küstentankschiff Annika in der Ostsee. Das 73 Meter lange Schiff befinde sich in der Mecklenburger Bucht zwischen Kühlungsborn und Warnemünde, teilte das Kommando mit. (zu dpa: «Brennender Tanker soll in Rostocker Hafen geschleppt werden») Foto: Die Seenotretter - DGzRS/DPA