SP-X/Flensburg. Wegen möglicher Ermüdungsbrüche warnt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vor der Nutzung eines Handbedienteils für Gas und Bremse. Bei dem als Fahrhilfe für Behindertenfahrzeuge gedachten Modell Heidelberg RS des Herstellers Mobilcenter Zawatzky GmbH (Artikelnummer D1540, Bauzeitraum 2006 bis 2012) kann es durch einen Bruch der Umlenkplatte zu einem Ausfall der Bremsfunktion kommen. Käufer des Handbedienteils sollen sich umgehend an Händler, Werkstatt oder direkte an den Hersteller wenden. Letzterer ist unter der Nummer 06226-9217-0 oder per E-Mail unter support_HDR@zawatzky.de zu erreichen.

Holger Holzer/SP-X