Biowetter: West und Nord: Die Wetterlage hat einen positiven Einfluss auf den Organismus. Besonders bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt es zu einer Entlastung. Auch das geistige Wohlbefinden wird gefördert. So sind die meisten Menschen gut gelaunt und leistungsfähig. Dadurch steigt die Konzentrationsfähigkeit. Ost uns Südost: Die Wetterlage macht besonders Rheumakranken zu schaffen. Sie müssen sich auf eine Verschlimmerung ihrer Schmerzen in Gliedern, Knochen und Gelenken einstellen. Empfindliche Menschen können unter Kopfschmerzen leiden. Auch bei Herzkranken kann es aufgrund des Wetters zu Beschwerden kommen.

Pollen: Momentan herrscht eine oft nur geringe Pollenkonzentration. Gebietsweise sind noch Ambrosia- und Beifußpollen in der Luft nachweisbar.

Garten: Obstgarten: In den Herbstmonaten sollte man besonders darauf achten, dass das Gras unter Obstbäumen niedrig bleibt. So lässt sich leicht überprüfen, ob Feld- oder Wühlmäuse auftreten. Spätestens in diesem Monat werden Leimringe an die Baumstämme gebunden. Damit fängt man die weiblichen Raupen der Frostspanner, die im Winter ihre Eier ablegen.