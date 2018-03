Aus unserem Archiv

Bremen

Ein Wasserschaden hat die Fahrer beim 46. Bremer Sechstagerennen in der Nacht ausgebremst. Nachdem durch ein Loch im Dach der Bremen-Arena Wasser auf die Bahn tropfte, wurde das Rennen unterbrochen. Veranstalter Frank Minder sagte, es werde fieberhaft daran gearbeitet den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Aktuell führen Iljo Keisse und Robert Bartko in der Gesamtwertung vor Bruno Risi/Franco Marvulli. Auf Rang drei liegen Leon van Bon und Danny Stam.