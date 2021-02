Bremen und Gladbach straucheln in FIFA 21 VBL

Der amtierende Meister der Virtual Bundesliga steckt in der Krise: Die E-Sportler von Werder Bremen haben ihre Spiele am 15. und 16. Spieltag verloren. Auch Tabellenführer Borussia Mönchengladbach strauchelt.

Berlin (dpa). Tabellenkeller statt Titelverteidigung: Werder Bremen steht nach dem 16. Spieltag der Virtual Bundesliga nur auf dem zehnten Platz. Nach zwei Niederlagen gegen Bochum (0:9 nach Punkten) und Holstein Kiel (3:6 nach Punkten) läuft das Team den eigenen Ambitionen hinterher.

„Nicht genug“, hieß es nach dem Spieltag auf dem offiziellen Twitter-Account der Bremer nach den beiden Niederlagen. Mit 55 Punkten steht der amtierenden Meister lediglich auf dem zehnten Platz der Nord-West-Division der VBL. Um eine Chance zur Qualifikation für das Finalturnier um die Meisterschaft zu haben, muss das Team am Ende der Saison mindestens den sechsten Platz belegen.

Keine Probleme hat derweil Borussia Mönchengladbach. Als Tabellenführer der Nord-West-Division konnte sich das E-Sport-Team der Fohlen sogar zwei Niederlagen leisten, ohne die Spitzenposition abzugeben. Gegen den den Hamburger SV und den 1. FC Köln ging es jeweils 3:6 nach Punkten aus. Lediglich der Vorsprung auf Verfolger Bochum ist auf zwei Punkte zusammengeschrumpft.

Keine Tabellenveränderung gab es derweil in der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga. Weiterhin an der Spitze steht das Team von RB Leipzig. Die Sachsen führen die Tabelle mit 21 Punkten Vorsprung an.

Erster Verfolger ist das Team des 1. FC Heidenheim. Die Baden-Württemberger konnten durch Erfolge gegen Hertha BSC (6:3 nach Punkten) und Eintracht Frankfurt (9:0 nach Punkten) in der Tabelle den FC Augsburg überholen und sich auf zweiten Platz verbessern.

