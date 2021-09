Düsseldorf

2. Liga

Bremen feiert nächsten Sieg – St. Pauli verliert in Hannover

Der SV Werder Bremen kommt in der 2. Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt. Der 3:0 (2:0)-Erfolg am Samstag beim FC Ingolstadt war der zweite Sieg der Hanseaten in Folge, durch den sie vorübergehend auf Tabellenrang drei vorrückten.